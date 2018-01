Novex Noite é uma novidade em tratamento noturno para cabelos. Produzido pela Embelezze, repõe minerais, graças a uma combinação de oligoelementos, flores e frutas. Deve ser usado nos fios úmidos ou secos. Preço: R$ 8,00; www.embelleze.com.br.

A Risqué conta com uma linha de tratamento, composta por creme para as mãos (com óleo de orquídea, por R$ 9,00), óleo secante (protege contra arranhões, R$ 2,50), removedor instantâneo (não resseca as unhas, R$ 7,00), amolecedor de cutículas (R$ 2,50) e creme para pernas e pés (com ômega e cânfora, por R$ 8,00). SAC 0800-111145

Com delicioso cheirinho de fruta, a Espuma de Limpeza Facial Papaia, da Sete Sensorial Trends, é formulada com o extrato glicólico desse tipo de mamão, que ajuda na cicatrização da pele. Há também as versões água de coco, hortelã e framboesa. Preço: R$ 36,90. SAC 0800-7737700

Aliada da saúde, a geleia real é o novo composto ativo da linha de produtos para cabelos secos e sem brilho da Elsève, de L’Óreal. A bela Penélope Cruz é a garota propaganda da linha de tratamento, que inclui xampu (R$ 5,50), condicionador (R$ 6,50), creme para pentear (R$ 6,90) e o inovador tratamento nutritivo noturno à base de silicone (R$ 8,90). SAC 0800-7016992

Clicando no site da Avon, é possível saber tudo sobre a mais recente novidade da empresa: a Advance Techniques Coloração Creme Permanente. Além de uma videoaula com o expert Marco Antonio de Biaggi, o site traz dicas sobre como harmonizar os tons de pele e cabelos. Ainda, um sistema de cálculo sugere a cor da tintura. Na fórmula foram utilizados micropigmentos cristalizados, que permitem a penetração profunda do produto nos fios, além de manteiga de Karité e filtro solar. Preço aproximado R$ 15,99; www.avon.com.br

A Impala buscou inspiração nas divas do cinema para lançar a sua nova linha de esmaltes, composta por 12 cores que brincam com os contrastes. Sem deixar de lado os tradicionais vinho, vermelho e marrom, a empresa aposta nos esmaltes cremosos, em tons de violeta, marrom caramelado perolado, rosa, entre outros. Preço sugerido: R$ 1,40, SAC 0800-7027277

A Matrix acaba de lançar a linha especial de tonalizantes color gloss In Shine Extra Cobertura. A marca aposta no perfil de mulheres na faixa de 30 anos, que começam a cobrir os primeiros fios brancos. A coloração tem cinco nuances, para oferecer uma cobertura mais uniforme. O produto só é aplicado nos salões de beleza e o preço varia em torno de R$ 60,00. SAC 0800-7017237