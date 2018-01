Fotos de Felipe Rau/AE 1. O verão é a época do ano que mais requer cuidados com o cabelo. Perde-se diariamente de 50 a 100 fios e a queda torna-se preocupante quando ultrapassa essa média. Formulado com uma combinação de ativos que estimulam o bulbo capilar e a microcirculação local, Anastim Concentrado é composto de oito mini-frascos, que devem ser usados num período de dois meses com massagens suaves. Preço: R$ 200,00. SAC 0800-7021037 2. Não há cabelo que resista aos danos causados pelo sol, cloro, vento e água salgada. Pensando num tratamento completo, a linha Kera Hair, da Felithi Cosméticos, oferece três produtos formulados com proteína de trigo, pantenol, queratina hidrolisada, colágeno, manteiga de karité, óleo de abacate, silicones e óleo de amêndoas. São eles: Protein Shampoo (limpa e hidrata os fios), Intensive Conditioner (desembaraça, dá brilho e maciez) e Leave-in Protector (contém filtro solar e elimina pontas duplas). Preço: R$ 90,00, os três produtos. SAC: 2941-1471 3. Com alta concentração de aminoácidos, extrato de caviar, lipídios e proteínas solúveis que ajudam a reconstruir a estrutura dos cabelos danificados, o Caviar Cream, da K. Pro-Profissional, protege o cabelo de agressões, causadas tanto pelo sol como por secadores, chapinhas e tinturas. Preço: R$ 40,00, SAC 3846-9725 4. A Dermage lança Revitrat Nutri Liss & Revitrat Resistance, linhas para o cuidado diário, compostas por xampu, condicionador e creme para pentear. Os produtos da Revitrat Nutri Liss foram desenvolvidos para cabelos naturalmente lisos ou submetidos a escovas definitivas. Já os da Revitrat Resistance são indicados para cabelos frágeis e quebradiços, submetidos a permanentes, alisamentos, tinturas e reflexos. Preços: R$ 27,00 (xampu e condicionador) e R$ 31,00 (creme para pentear). SAC 0800-241064 5. A OX lança uma linha ampla de xampus, condicionadores e protetores para o sol. Entre os itens, destaque para o xampu e condicionador com perfume de pêssego, que limpam e hidratam os fios, deixando-os com um cheirinho suave da fruta. O Leave-On, desenvolvido com ativos hidratantes e vitamina E, oferece 38% a mais de proteção, evitando a descoloração. Preços: R$ 7,55 (xampu), R$ 8,06 (condicionador) e R$ 10,75 (leave-on), SAC 0800-7034071 6. No calor, os cabelos oleosos sofrem ainda mais com os efeitos do sol. É uma época em que se abusa de finalizadores e produtos tipo leave-in (sem enxágue), que deixam os fios pesados. Para este tipo de cabelo, a Farmaervas lança o Shampoo Esfoliante de Alecrim e Maracujá, com propriedades adstringentes e calmantes, que, combinadas a microesferas de polietileno, esfoliam delicadamente o couro cabeludo sem agredi-lo. Preço: R$ 10,40, SAC 0800-122911