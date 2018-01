Narcisista ao extremo, influenciou a moda com suas extravagâncias vanguardistas

Michael Jackson era um trend setter por excelência. Desde pequeno, quando liderava o grupo Jackson Five com os irmãos mais velhos, era ele que se sobressaía nas fotos, usando calça boca de sino com jaqueta de camurça franjada, meio hippie, meio caubói, ou costume de veludo liso - um hit da década. Suas cores foram basicamente preto e branco - e vermelho, como à época de seu grande lançamento, Thriller, ou de Blood on the Dance Floor, além do brilho dos cristais ou do dourado. Mas sua principal marca registrada foi o look militar com spencer debruado e calça skinny. Sim, ele amava skinnies muito antes dos emos. Aliás, os spencers que ele usou em várias versões voltaram à cena este ano pelas mãos de Christophe Decarnain na grife Balmain. O look da passarela era tão forte que até o próprio Michael aderiu e assumiu a marca publicamente, se mostrando um cinquentão bem antenado. Outra de Michael foi aparecer com o paletó preto, sequinho, de tachas douradas de Riccardo Tisci para a Givenchy - outro hit de hoje na moda. E o que seria da coleção futurista de Nicolas Ghesquiere para a Balenciaga, de 2007, se não fosse Michael de "bota-armadura" em 2001, nos shows em que comemorou 30 anos de carreira, e de armadura dourada em sua turnê Dangerous, que esteve inclusive aqui no Brasil em 1992? É verdade que sua meia branca com sapato preto continua sendo de gosto duvidoso. Mas até sua máscara, que parecia um tanto ridícula, virou acessório no mundo todo este ano graças à gripe suína. Dizem que o empresário Christian Audigier, da marca Ed Hardy, entre outras, a quem Michael prestigiou no aniversário do ano passado, estaria lançando uma coleção em parceria com ele com peças-chave como a máscara cirúrgica e suas luvinhas. Obcecado por padrões de beleza, Michael se fez escravo de uma grande obsessão: ser branco. Quem sabe se ele tivesse nascido no século 21, em plena era Obama, teria tido orgulho de sua negritude e não teria se deixado despigmentar a ponto de seu coração não resistir...