Não transforme a viagem em pesadelo

O professor PhD da Faculdade de Informática e Administração Paulista e da Faculdade Módulo Marcos Crivelaro (foto), especialista em matemática financeira e consultor em finanças, selecionou algumas dicas para quem pretende viajar nas férias sem causar prejuízos ao orçamento de 2007. Antes de botar o pé na estrada, o profissional avisa que é importante fazer uma planilha de gastos e determinar quanto poderá gastar. VIAGENS PLANEJADAS Evite viagens não programadas. Valorizar sua região com viagens curtas e com a possibilidade de retorno no mesmo dia é uma ótima saída, segundo o especialista. Opte por fazer programas em sua própria cidade ou simplesmente descansar. VIAGEM DE CARRO Faça uma revisão preventiva, que é mais econômica, e aproveite aquela que é oferecida pela sua companhia de seguro. Verifique o sistema de arrefecimento, as condições das mangueiras, o nível do óleo do motor e também o da caixa de direção, o estado de conservação dos pneus (lembre-se de calibrar o pneu reserva) e freios, a eficiência dos faróis e das palhetas dos limpadores dos vidros dianteiro e traseiro, que não podem estar trincadas e ressecadas. HOTEL OU ALUGUEL Alugar uma casa para as férias pode ser uma alternativa econômica. Prefira aquelas que forem indicadas por conhecidos e próximas de centros comerciais. Os pontos negativos podem ser a falta de segurança (é comum casas afastadas serem alvo de assaltos), falta de conforto e longa distância das atrações turísticas (necessidade de utilizar o automóvel). VIAGEM DE AVIÃO A viagem de avião abrevia muito o tempo de locomoção mas, na atual conjuntura, pode ser que demore muito mais que o previsto. Caso o vôo atrase mais de 4 horas, faça uma reclamação formal na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De posse deste documento, exija o fornecimento de alimentação, traslado para hotéis e possibilidade de fazer ligações telefônicas gratuitas. No caso de overbooking (venda de passagens com reservas de assentos em quantidade superior à capacidade de suas aeronaves), os usuários têm conseguido obter indenizações, sobretudo por danos morais, com valores entre R$ 6 mil e R$ 10 mil CRUZEIROS MARÍTIMOS Uma opção para a crise aérea e as estradas cheias. Ainda existem cabines disponíveis, mas verifique os tipos de navio. Se a viagem durar mais de cinco dias, deixe o carro no estacionamento do porto, pois acima deste prazo o preço é fixo. Em prazos mais curtos utilize serviços de traslado com vans ou ônibus. INTERCÂMBIO Para os brasileiros, a África do Sul é o país mais próximo (e mais barato) para fazer um intercâmbio para o aprendizado de inglês. A estimativa de gasto é de US$ 900 para um mês de curso de inglês com acomodação em casa de família.