Não se deve ignorar dilema particular, pondera teólogo

A posição do arcebispo de Olinda e Recife, d. José Cardoso Sobrinho, ao condenar o aborto a que foi submetida a menina de 9 anos estuprada pelo padrasto, aplica, ao pé da letra, a lei oficial da Igreja, mas não reflete o que ensinam teólogos católicos na análise de situações concretas. Se "quem provoca aborto (...) incorre em excomunhão latae sententiae (automática)", como diz o Código de Direito Canônico, sem abrir exceção, há outras interpretações quando se trata de dilemas e dramas pessoais, como ocorre nos casos de vítimas de violência sexual. "A Teologia trabalha com dois modelos: um, que é o princípio geral, argumenta que a vida é sagrada e considera inaceitável matar a criança em qualquer hipótese; outro, que leva em conta os conflitos ou grandes dilemas em circunstâncias particulares, encara como um desafio para a inteligência humana escolher quem pode salvar, quando não é possível salvar a todos", afirma padre Márcio Fabri, professor de Bioética do Centro Universitário São Camilo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião. Segundo Fabri, os defensores do segundo modelo argumentam que quem faz um aborto como esse ocorrido em Pernambuco não tem intenção de matar, mas de salvar o possível. "Trata-se de uma situação complicada que, nesse caso, se agrava pelo fato de a vítima de estupro ser uma menina de 9 anos, sem condições fisiológicas de enfrentar a gravidez", acrescentou. O teólogo alemão Bernhard Haering afirma em Livres e Fiéis em Cristo (Ed. Paulinas) que não se oporia à legislação dos governos pluralistas quando deixa aos médicos e às mães a possibilidade de decidir pelo aborto, de acordo com sua consciência, nos casos em que a saúde da mãe ficaria permanente e grandemente prejudicada. "Por mais solidamente fundamentadas que sejam nossas convicções, não deveríamos ser intolerantes a ponto de provocar reações generalizadas contra todas as posições católicas", aconselha. BOM SENSO Márcio Fabri Padre e prof. de Bioética "Diante do dilema, quando não há recursos para atender a todos, faz-se a escolha com bom senso"