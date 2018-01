Não precisa quebrar tudo para ser sustentável

Descarga para líquido e sólido, torneira inteligente, sensores de presença, madeira de reflorestamento. Dá para ser sustentável começando aos poucos. Quebrou a torneira da pia do banheiro? Pense em comprar uma com controle de água, que desliga depois de um tempo determinado. Vai trocar alguma coisa na cozinha? Já é possível fazê-la inteira de madeira de reflorestamento tratada. Na Feicom (feira de construção) deste ano foram apresentados produtos ecológicos, como acrílico para box de banheiro e canos de esgoto feitos de PET reciclado. Na parte de produtos para cozinha e banheiro há linhas inteiras que prometem redução que vai de 30% a 70% no consumo de água comparado a torneiras, chuveiros e bacias sanitárias tradicionais. As fabricantes de produtos elétricos também vieram com novidades. Linhas inteiras de detectores de presença - que desligam luzes e aparelhos eletrônicos na ausência de pessoas -, lâmpadas compactas que prometem consumir ainda menos energia com mais qualidade visual e fios que diminuem a perda de energia. Há também portas, pisos e batentes feitos de madeira de reflorestamento e casa inteiras construídas de pinus, gesso e OBS, uma espécie de compensado mais resistente, forrado de papel.