Não nasceu dourada? Descolorante!

O corpão da top Luize Altenhofen (que foi estrela do ensaio da Playboy em outubro) vai ser difícil você ter, já que a fofa é uma deusa. Mas uma coisinha dá para imitar: os pêlos loirinhos que a lindona exibe em toda extensão do bem torneado material. Mania que veio do Nordeste do País, onde há anos a mulherada encontra em salões de beleza a possibilidade de fazer o clareamento como se estivesse em um lava-rápido - tipo entra na cabine, passa o descolorante, espera, toma um banho e sai loirinha -, o Banho de Lua acaba de ganhar uma versão caseira. A Laborene lançou um kit que promete virar sensação neste verão, já que se trata de uma versão mais completa, com nove produtos que prometem deixar a pele mais macia e saudável. Conhecido também como banho dourado, os produtos ajudam a remover as células mortas e a sujeira, através de uma gomagem. Utilizado como um tratamento de limpeza corporal, o kit é recomendado para todos os tipos de pele. Com uma fórmula suave e dinâmica, o Kit também pode ser usado durante o inverno (associado a uma ducha morna) com a finalidade de clarear os pêlos. O tratamento é divido em etapas que buscam a limpeza corporal, a remoção de células mortas e impurezas da pele, além do clareamento dos pêlos de forma gradual. O resultado é uma pele macia, aveludada e hidratada. Vem com creme de parafina com algas marinhas, descolorante em pó (formulado para pele e pêlos), oxidante (para pele), banho de espumas, creme esfoliante, sais de banho, creme nutritivo de calêndula e cereja, óleo de banho perfumado e colônia cremosa. Prático, o tratamento leva em média 1 hora para ser feito e pode ser aplicado em casa. O uso do kit (R$ 21, o com dois banhos) antes da exposição ao sol promete um bronzeado mais duradouro, sem as descamações. Laborene: (88) 3611-3255, www.laborene.com.br