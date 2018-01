Não houve privilégio para pacientes, diz advogada

A advogada que defende o médico Joaquim Ribeiro Filho em seus processos na área cível, Simone Kamenetz, negou ontem que seu cliente tenha beneficiado pacientes na fila de transplantes. No ano passado, quando o médico foi afastado do cargo de coordenador do Rio Transplantes por causa da suspeita de beneficiamento de Carlos Augusto Arraes de Alencar, ela recorreu da decisão e ganhou uma liminar na Justiça. "Neste caso, o fígado foi oferecido para outros pacientes que não tinham como custear a vinda desse órgão de Minas Gerais para cá. Ele seria jogado fora. No primeiro caso, do Jaime Ariston, o órgão não era bom, era marginal, e foi oferecido a vários pacientes que se recusaram a recebê-lo", disse Simone. O advogado criminal nomeado para defender o médico, Paulo Freitas, não respondeu às ligações do Estado para o seu escritório. O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) abriu uma sindicância para apurar os possíveis desvios éticos do cirurgião Joaquim Ribeiro Filho e dos demais indiciados. A presidente do conselho, Márcia Rosa de Araújo, solicitou o envio dos documentos e provas da Polícia Federal e do Ministério Público, mas adiantou que, até a conclusão e julgamento do processo ético, os envolvidos continuam a ter o direito de exercer a medicina. Segundo ela, o processo administrativo tramita independentemente dos existentes na Justiça, seja no âmbito cível ou criminal. "Eles podem ser considerados culpados pela Justiça e continuarem habilitados na profissão, e vice-versa."