Não fique triste: confira 5 shows bons e baratos para quem não conseguiu ingresso para ver Wilco

Wilco Foto: Zoran Hires / Divulgação

Se você não conseguiu comprar ingresso para ver o show da banda norte-americana Wilco neste fim de semana, não precisar ficar triste em casa.

Com sorte, da próxima vez que a banda de Chicago aparecer por aqui você conseguirá vê-los de perto.

Como não é possível desta vez, separamos cinco opções de shows que custam menos de R$ 20 (alguns são grátis) para você espantar o desânimo e curtir ao máximo! Confira:

SÁBADO 08/10

Banda Charlie e os Marretas

Charlie e os Marretas Foto: Jonas Tucci/Divulgação

A banda fará o show de lançamento de seu segundo álbum, Morro do Chapéu, no Auditório Ibirapuera às 21h deste sábado. O trabalho tem 11 faixas autorais que vão na pegada da música brasileira e latina com um toque de pop.

O grupo é formado por Amilcar Rodrigues (trompete), André Vac (guitarra e voz), Charles Tixier (bateria e voz), Filipe Nader (sax alto e barítono), Gabriel Basile (percussão), Guilherme Giraldi (baixo), Igor Caracas (percussão) e Tomás de Souza (teclados)

Quando: sábado, 8 de outubro de 2016, às 21h

Onde: Av. Pedro Alvares Cabral, s/n - Portão 2 - Parque Ibirapuera, São Paulo

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)

Classificação livre

Banda Sinfônica Jovem do Estado

Banda Sinfônica Jovem do Estado Foto: Divulgação

No sábado, 8, o Auditório MAS Unilever recebe a Banda Sinfônica Jovem do Estado. Formado em 1993 e sob a regência de Mônica Giardini, o grupo apresenta um repertório que passa por arranjos da música erudita a popular com participação do clarinetista francês Patrick Messina.

O grupo é composto por alunos da Escola de Música do Estado de São Paulo - Tom Jobim (EMESP Tom Jobim) e já fez apresentações com solistas como Hector Costita, Naná Vasconcelos, Matthew Thorpe e Martin Tuksa.

Quando: sábado, 8 de outubro, às 16h

Onde: Auditório MASP Unilever - Avenida Paulista, 1578 - Cerqueira César

Ingressos: a partir de R$ 10

Classificação livre

*No domingo, 9, o grupo se apresenta no Sesc Santos. Clique aqui para mais informações.

Grupo Ôctôctô

Grupo Ôctôctô Foto: Reprodução/Facebook

Formado por alunos da USP em 2008, o grupo instrumental Ôctôctô apresenta ao público seu primeiro álbum. O trabalho mistura ritmos da música popular brasileira e erudita.

Os integrantes são: Cibele Palopoli (flauta), Luis Santiago Malaga (saxofone), Felipe Roque (Trompete), Edinaldo Santos (Trombone), Yuri Prado (Guitarra), Márcio Modesto (Piano), Miguel Diaz (Contrabaixo) e Elder de Souza (Bateria), com participação do fagostista Ivan Ferreira do Nascimento.

Quando: sábado, 8 de outubro, às 16h30

Onde: Fundação Ema Klabin - Rua Portugal, 43 - Jardim Europa. Tel.: (11) 3062-5245

Ingressos: apresentação gratuita

Classificação livre

Sammliz

Sammliz Foto: Reprodução/Facebook

A cantora e compositora paraense Sammliz apresenta, neste sábado, seu primeiro disco solo, Mamba. Acompanhada da banda formada por Leo Chermont (guitarra), João Lemos (guitarra), Inês Fernandes (baixo), Dan Bordallo (teclados) e Jr. Feitosa (bateria), Sammliz também canta com Aíla e Luê, artistas do norte do País.

Onde: Associação Cecília - Rua Vitorino Carmilo, 449 - Santa Cecília. Tel.: (11) 3667-0262

Quando: sábado, 8 de outubro, às 19h

Ingressos: R$ 10

Classificação 18 anos

DOMINGO 09/10

Banda Rotação Inversa

Banda Rotação Inversa Foto: Divulgação

A banda paulistana, liderada pelo cantor, compositor e guitarrista Beto Wright, faz uma apresentação gratuita em homenagem a Raul Seixas. No repertório, músicas que foram poucas vezes interpretadas em público pelo artista. Durante o show, o grupo terá acompanhamento de um quarteto de cordas.

Na formação da Rotação Inversa estão Felipe Gardenal (baixo), Filipe Dias (guitarra) e Humberto Zigler (bateria). Em sua trajetória, o grupo já abriu shows de bandas como Skank, Zeca Baleiro, Nando Reis e Paralamas do Sucesso.

Quando: domingo, 9 de outubro, às 19h

Onde: Teatro Décio de Almeida Prado - Rua Cojuba, 45 - Itaim Bibi. Tel.: (11) 3079-3438

Ingressos: apresentação gratuita. Os ingressos deverão ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. Tel.: (11) 3079-3438

Classificação 16 anos