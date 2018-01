Não comece o ano com o pé na jaca

No primeiro dia do ano-novo, milhões de pessoas se perguntam: ?Se eu passei o réveillon na casa da minha família, por que parece que fui atropelado por uma frota de caminhões??. A resposta está na ressaca, um conjunto de sintomas que aparece depois que exageramos nas bebidas alcoólicas. Em média, ela dá os primeiros sinais oito horas após o último gole, mas pode acontecer mesmo quando não há mais álcool circulando pelo sangue, segundo o gastroenterologista Ricardo Barbuti, do Hospital e Maternidade São Camilo. ?Receitas caseiras para curar a ressaca, como suco de tomate, banana e alcachofra, não têm comprovação científica?, diz ele. Depois do primeiro brinde, o melhor é ir com calma. Uma boa dica é intercalar as doses de bebidas (de preferência as puras, como vodca e gim, e de boa qualidade) com sucos de frutas. ?A glicose diminui os efeitos do álcool.? Se o estrago já foi feito, previna a desidratação. Coordenadora de enfermagem do Pronto Atendimento do Albert Einstein, Marina Vaidotas recomenda a ingestão de muito líquido. ?Também evite o jejum prolongado, que pode causar hipoglicemia?, diz.