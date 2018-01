Um robô de 250 nanômetros de diâmetro seria capaz de operar o cérebro, afirmam cientistas australianos que o desenvolveram. Segundo um dos autores do estudo, publicado na revista Journal of Micromechanics and Microengeneering, o objetivo é colocá-lo em artérias humanas. Os pesquisadores querem agora saber se ele não se perderia no organismo e se poderia ser recuperado, sendo controlado à distância.