Nade contra a maré: estude para aprender

Meu caro jovem, pode ser muito mais fácil adiar os estudos para ligar o computador, entrar no MSN, visitar uns blogs, rolar aquele papo solto, sem compromisso para contar o que quiser, deixar recados, ler novidades. Afinal a tela aceita tudo, do jeito que você quer, sem mudar uma vírgula... Ou quem sabe ligar a TV e pegar um programa irado, ou até mesmo sair só para dar um rolê com os amigos, ou uma ficada com aquela super guria que é tão maneira e chegada... Na hora parece que tudo é mais interessante que estudar ! Estudar é muito chato. Concordo com você. Porque você estuda para passar e isto é uma obrigação, afinal, sua profissão é ser estudante. Só para lhe aliviar um pouquinho, digo que hoje a Escola não é o meio ideal de se aprender, mas também ser estudante é um emprego quase bom... pois: basta fazer o suficiente para ser aprovado como estudar somente nas páginas ímpares se precisar de nota 5; ir para escola um pouco mais que a metade do ano, restante dos dias você nem vai, isto é, você não trabalha quase 200 dias por ano. Existe um trabalho assim? Se existir o patrão vai querer pagar o mínimo possível, pois é quanto você vale por trabalhar o mínimo possível... É como funciona o Brasil ! Nadar contra a maré é você estudar para aprender, pois seus amigos querem mais o prazer que o dever. Pois se você aprende, você se capacita mais para ganhar mais, e é bom para todos, até para lidar com os ozônios da vida. Então vale dizer que ser feliz não é fazer somente o que gosta mas lidar bem com o que não gosta.