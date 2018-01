Na versão original de 'Frozen', Anna e Elsa não eram irmãs

Anna e Elsa em cena de 'Frozen: Uma Aventura Congelante': no roteiro inicial, personagens não eram irmãs. Foto: Reprodução de cena de 'Frozen: uma aventura congelante' (2013)/Disney

Em entrevista concedida à revista Entertainment Weekly na quarta-feira, 29, o produtor da animação Frozen, Peter Del Vecho, afirmou que o roteiro original da animação era bem diferente da versão que foi ao ar. De acordo com ele, as protagonistas Anna e Elsa não foram criadas, inicialmente, como irmãs.

Na versão antiga, segundo Vecho, Elsa era uma mulher desprezada e uma ameaça a Arendelle, reino em que se passa a trama. Neste piloto, ela era a “destruidora do reino”, segundo o que havia dito uma profecia, e Anna seria a salvação de Arendelle. “O problema é que parecia que já tínhamos visto isso antes”, contou o produtor. “Não era suficiente. Nós não tínhamos nenhuma conexão emocional com Elsa, não ligávamos para ela porque tinha passado todo o filme sendo a vilã, não estávamos atraídos por ela.”

Depois de algumas discussões com a equipe de criação, o enredo foi modificado e, enfim, Anna e Elsa se tornaram irmãs. A personagem de Elsa ficou mais realista e complexa, e não unidimensional, como previa o roteiro inicial do filme. Vecho também citou a importância do diretor de Frozen, Chris Buck, para fazer essa alteração.

“Ele disse: ‘Precisa mesmo ser o beijo verdadeiro quem resolve a história? Tem que ter sempre um homem salvando uma mulher no fim? Não pode ser diferente?”, sugeriu Buck. Vecho afirma que esse relato mudou toda a concepção do filme, inclusive seu fim. “Agora parentes, Anna resgataria sua irmã, e esse altruísmo derreteria o coração de Elsa”, disse o produtor. Após isso, assim que ele e sua equipe chegaram a esse fim, chamaram o co-diretor da animação, Jen Lee, e disseram: “Se você fizer esse final valer a pena, teremos um filme de sucesso”.