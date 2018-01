Na Unicsul, os 30 melhores ganham isenção total

Na Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), há turmas inteiras formadas por estudantes que não pagam mensalidade, apenas uma taxa de inscrição no vestibular. Desde 2002, os 30 melhores candidatos no processo seletivo - que tenham acertado pelo menos 50% da prova - ganham bolsas integrais para os cursos de História, Geografia, Economia, Serviço Social e Música. Com isso, a instituição afirma que consegue captar bons estudantes. Um exemplo disso é que a graduação em Geografia, por exemplo, recebeu nota 5 no Enade, a avaliação aplicada pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, um dos requisitos para que o aluno mantenha a bolsa integral é ter bom desempenho acadêmico. A concessão não é irregular.