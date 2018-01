Na última hora, simulados e revisões ajudam

Para vestibulandos que querem avaliar ou rever seus conhecimentos, vários cursinhos oferecem simulados e cursos de revisão. No dia 1.º de novembro, o Anglo Vestibulares promoverá, em 200 cidades do Brasil, um simulado nacional, que toma como base vestibulares das principais universidades do País. Já o Objetivo oferecerá um curso de revisão, entre 3 de novembro e 31 de dezembro. O Etapa também fará um simulado aberto, gratuito, nas unidades da capital, dia 29, a partir das 14h30.