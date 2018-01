Na torcida com estilo

Está em nervos pela estreia do Brasil na Copa? Ansioso pelo espetáculo de abertura? Já roeu as unhas, fez promessas, enfeitou a casa, comprou o amuleto da sorte? Por mais que o caos e o sufoco dos últimos dias tenham apagado um pouco o brilho do Mundial, não dá mais para ficar alheio a tudo isso. O Brasil já vestiu sua camisa, é todo verde e amarelo.

Por aqui tudo é Copa, seja para o bem ou para o mal. Por isso, fizemos uma compilação das melhores matérias e posts de Vida & Estilo sobre o evento. Aproveite para ler e reler enquanto espera pelo pontapé inicial.

Cartão vermelho às chuteiras pretas Foto: Vanderlei Almeida/AFP

Moda: O material jornalístico produzido pelo Estadão é protegido por lei. Para compartilhar este conteúdo, utilize o link:http://vida-estilo.estadao.com.br/noticias/moda,cartao-vermelho-as-chuteiras-pretas,1509356Cartão vermelho às chuteiras pretasCartão vermelho às chuteiras pretasCartão vermelho às chuteiras pretas

Ao longo dos anos, o futebol passou por algumas modas memoráveis, ainda que em muitos casos melhor seria esquecê-las. Tivemos a alarmante popularidade dos calções curtos; a estranha fixação por camisas bufantes; a fase das meias de abelha (não confundir com a loucura das meias para esquentar as pernas). Durante tudo isso, entretanto, uma verdade se manteve imutável: as chuteiras eram pretas. http://oesta.do/1oVtWZ8

Iniesta Copa, Sneijder der certo? Foto: Tolga Bozoglu/EFE

Blog Ruth Manus: Iniesta Copa, Sneijder der certo…

Sei que com o dinheiro da copa dava pra ter construídos vários hospitais, várias Casillas, quem sabe até uma Villa popular. Dava pra investir nas nossas Fábregas. Dava pra ter Guardado o dinheiro e mais pra frente criar uma Kompany nacional. Sei que ninguém quer que Robben o dinheiro público. http://oesta.do/1leG0Fx

Mulheres e Copa: um caso de amor Foto: Dida Sampaio/Estadão

Blog Sem retoques: Mulheres e Copa: um caso de amor

Não é difícil a gente escutar por aí, em uma discussão ou outra, que “mulher só gosta de futebol na Copa”. Mentira pura. É só olhar as torcidas de futebol, os closes dos cinegrafistas, a mulherada está nas arquibancadas e não é de hoje. Tenho muitas amigas que são fanáticas pelos seus times. Algumas perdem a voz no Brasileirão, têm tatuagem e, se o namorado torce pelo adversário, é questão de separação. http://oesta.do/1jgJkLE

Ganso e pato já estão na Granja Comary Foto: Fábio Britto/Estadão

Blog Conversa de bicho: Ganso e pato já estão na Granja Comary

Ganso e pato podem até não fazer parte da lista dos selecionados de Felipão para participarem da seleção brasileira que disputará a Copa 2014, mas já estão há um bom tempo na Granja Comary, condomínio em Teresópolis, RJ, onde ficam a concentração e o centro de treinamento da CBF. Aliás, não só eles compõem esse cenário: cisne, marreco e até gavião desfilam pela linda paisagem do Lago Comary. http://oesta.do/1hJUFJ3

9, 8, 7, 6... na contagem regressiva Foto: Daniel Batata/Divulgação

Blog Escreviver: 9, 8, 7, 6...

Pois é, estamos já na contagem regressiva (essa tortura que antecede todos os grandes acontecimentos) e agora parece que não tem mais jeito. A Copa já espreita ali, numa esquina do que se chama de Itaquerão ou de Arena Corinthians, conforme a cotação do dia, e nos espera com uma frase antiga, que até hoje é capaz de nos arrepiar: decifra-me ou eu te devoro. É a Copa mais escorregadia de que se tem notícia. Não se sabe que pito vai tocar. De zero a dez, tudo é possível. http://oesta.do/1ip3LGm

Copa terá quiosques e kit lanche orgânicos Foto: Divulgação

Blog Alimentos orgânicos: Copa terá quiosques e kit lanche orgânicos

Quiosques com produtos orgânicos e da agricultura familiar são a aposta do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para divulgar a agricultura orgânica e familiar do País – dentro do projeto Brasil Orgânico e Sustentável – durante a Copa do Mundo de futebol, que começa no dia 12 de junho. Em São Paulo, um desses quiosques estará montado no Vale do Anhangabaú, no centro da capital, e ofertará produtos de várias cooperativas de produtores. http://oesta.do/1xfuNcH