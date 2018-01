Na fronteira com a Argentina e o Uruguai, cidade vive medo da gripe

Sandro de Lima, de 27 anos, está resfriado. Pelo menos, assim espera. Depois de tomar chuva em Buenos Aires, enquanto descarregava a carga de seu caminhão, acha que teve febre, o nariz começou a pingar, não está se sentindo muito bem. No posto de atendimento montado na aduana brasileira, em uma das extremidades da Ponte Internacional, na entrada de Uruguaiana, consulta o enfermeiro Cristiano Lamadril. "Se piorar, vá rapidamente ao posto de saúde", recomenda o profissional. Sandro de Lima está resfriado, mas tem medo de que esteja, na verdade, com o vírus A(H1N1). Situada naquele biquinho que o Rio Grande do Sul forma em sua fronteira com a Argentina e o Uruguai, Uruguaiana (RS) está na linha de frente do comércio com os vizinhos. É a porta por onde passam, em média, 700 caminhões por dia. Em seu hino, a cidade se orgulha de ser "a sentinela do Brasil". Mas Uruguaiana está também nas trincheiras da guerra contra a gripe suína. Até o fechamento da edição, três mortes tinham sido confirmadas na cidade - no Estado, foram 11 óbitos. Um deles era o caminhoneiro Dirlei Pereira, de 35 anos, também conhecido como Fala Fina (o irmão gêmeo é o Fala Grossa). Não à toa, são os caminhoneiros os mais assustados com a situação - e o fato de eles terem problemas de saúde frequentes, como hipertensão, por conta da má alimentação, certamente não ajuda. "Estamos morrendo de medo. Ninguém quer ir para a Argentina, mas não tem outro jeito", conta Silvério Escobar Messa, que levava peças de caminhão de Sete Lagoas (MG) para Córdoba, na Argentina. O país vizinho é um dos que têm mais casos confirmados de gripe suína. Por isso, a recomendação da transportadora para a qual Silvério trabalha é a de que, caso ele apresente qualquer sintoma da gripe por lá, largue o caminhão onde estiver, pegue carona e volte ao Brasil. No mais, ele ouve sempre um "boa viagem e te cuida" antes de viajar - agora pega a estrada sempre sozinho, não leva mais a família. Flávio Evaristo, gerente da concessionária Eadi Sul, que administra o porto seco de Uruguaiana, diz que palestras estão sendo realizadas para orientar motoristas de todas as nacionalidades que passam por ali para liberar suas cargas. Silvério e os colegas Luiz Vanderlan e Eduardo Ferreira dizem que não receberam orientação alguma. "Estou há uma semana aqui e não vi nenhuma palestra", diz Vanderlan, com o semblante preocupado, enquanto prepara o churrasco. Na churrasqueira ao lado, três colegas argentinos também assam carne, mas com o ar bem mais tranquilo. "Os brasileiros se alarmam demais", caçoa Mario Albrecht, que transporta óleo lubrificante de Buenos Aires a São Paulo. Em Uruguaiana, a reclamação mais corrente é a de que os argentinos estão se cuidando mal, não se protegem como deveriam. "Se nós usamos máscara para abordar um caminhoneiro de lá, ele pergunta se estamos com nojo dele", relata Paulo Roberto Teixeira, secretário do SindiMercosul, sindicato de caminhoneiros responsável pelo posto de atendimento onde Sandro se consultou. O secretário da Saúde da cidade, Luiz Augusto Schneider, corrobora: "A Argentina enfrenta problemas graves no âmbito federal, que se refletem nas políticas públicas. A rede de vigilância epidemiológica lá está defasada." Para exemplificar, ele conta que, quando Paso de los Libres - cidade do outro lado do Rio Uruguai - teve o primeiro óbito por gripe suína, em clínica particular, um carro de som da prefeitura pedia para os moradores não passarem pela rua. "Isso mostra o despreparo deles." Embora haja esse clima de tensão entre vizinhos, nas ruas da cidade fronteiriça não se veem pessoas mascaradas em procissão aos hospitais. Houve um período de pânico inicial, quando o movimento nos centros de atendimento triplicou. Um recepcionista da Santa Casa lembra que um colega de outro turno presenciou uma cena bizarra. Um homem que estava certo de ter a gripe suína e estava demorando a ser atendido se postou no meio da recepção e começou a soltar grunhidos: "Sou um porco, óinc, óinc, me internem!" Essa fase passou. Os moradores assimilaram a orientação de, antes de correr à Santa Casa (hospital referência da região), se consultar nos postos de saúde. Recomendação difícil de seguir, contam as enfermeiras, é a de não dividir a cuia de chimarrão. Além disso, muitos estão com mais medo de ir a um lugar em que doentes estão concentrados do que de não receber atendimento. Na porta da Policlínica, posto de saúde central, a cabeleireira Renata Souza, de 29 anos, esperava, de máscara, que o ônibus da prefeitura a transportasse a outro posto, mais vazio. Sua filha, de 7 anos, também está gripada, mas Renata não a levou ao médico ainda. "Se eu realmente estiver doente ou se os sintomas dela piorarem, aí eu tomo uma atitude", explica. Ao seu lado, Renato Kleinubing, soropositivo que dirige a ONG Girassol, para pessoas portadoras de doenças crônicas, esbravejava: "Só hoje eu recebi oito convites para enterros. Muito mais gente está morrendo de gripe suína e a gente nem sabe, só dizem que é de pneumonia." Uma das vítimas da gripe, a grávida de 36 anos Rose Cristina Cáceres Furquim, recebeu exatamente esse diagnóstico: pneumonia bilateral. O resultado do exame de confirmação da gripe saiu quando Rose já havia morrido e a pequena Júlia, nascido prematura. Waldir Couto, marido de Rose, conta a história repetidamente nos corredores da Santa Casa, onde Júlia se recupera bem e já virou o xodó das enfermeiras. Durante a viagem de volta de São Francisco de Assis, onde o casal visitou parentes, Rose começou a passar mal. Onze dias depois, faleceu. "Ela começou com sintomas normais de gripe, mas no fim sentia muita falta de ar", lembra Waldir, que criará Júlia com a ajuda de Cleide, sua cunhada. No local onde Rose trabalhava, conhecido como Baixada - um camelódromo legalizado próximo ao porto seco -, o comércio segue devagar, mais pelo frio acima da média e pela proximidade do fim do mês do que pelo medo do vírus. Nos corredores estreitos entre as barracas, Flávio Brinck caminhava com a filha Andressa, ela de máscara, ele sem, enquanto sua mulher levava o outro filho, Antonio, ao hospital. "Meu filho está com gripe e eu também, não precisamos de máscara", afirmou, convicto de que estava seguindo os passos certos. Quem está com sintomas deve usar a proteção. Enquanto os novos 40 mil panfletos com informações sobre a doença, encomendados pela prefeitura, não são distribuídos, uruguaianos vão convivendo com a ameaça da gripe, protegendo-se como sabem e confiando no lema da cidade: "Uruguaiana vencerá".