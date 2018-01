Na Câmara, PSDB impede criação de comissão externa

O PSDB montou plantão no plenário da Câmara para impedir a votação do requerimento apresentado pelo líder do PSOL, deputado Ivan Valente (SP), que cria comissão externa para acompanhar os desdobramentos da ação policial na USP, temendo desgaste político para o governador José Serra. Em véspera de feriado, a Casa estava vazia e qualquer votação só seria possível por meio de acordo e votação simbólica. O deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP) avisou Inocêncio Oliveira (PR-PE), que presidiu a sessão, que pediria votação nominal, caso o requerimento fosse colocado em votação, o que afastou a possibilidade de votar o requerimento.