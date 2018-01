Tudo sobre vinhos: Amantes de vinhos não podem dispensar um livro essencial para o conhecimento deles, cada dia mais cultuados no Brasil: o Larousse do Vinho. Obra que já vendeu mais de 100 mil exemplares aqui e que ganhou nova edição atualizada. Editada pela Larousse do Brasil, traduzida e adaptada por Antônio de Pádua Danesi, Celeste Marcondes, Maria Alice Sampaio Dória e Mary Amazonas Leite de Barros, com prefácio de Mário Telles Júnior, e consultoria de Guta Chaves, tem 400 páginas e capa dura. Preço: R$ 129,00. Do vinhedo à garrafa, o Larousse do Vinho traz a história da bebida que nos seduz e intriga desde a Antiguidade; todas as técnicas de fabricação; as regiões produtoras; as variedades de uvas e os tipos de vinho; seu envelhecimento; como guardar e como degustá-los, além de informações e sugestões sobre a combinação ideal entre eles e os alimentos. Mostra como formar uma adega e ensina a ler os rótulos e entendê-los.Também tem capítulos sobre o vinho no Brasil, Chile e Argentina, por causa do mercado e do consumo entre os brasileiros, dando ênfase aos principais exportadores para o Brasil: França, Itália, Portugal, Chile e Argentina. Outras regiões produtoras, como América do Norte, Alemanha, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, também são abordadas. Mais sobre o tema: Vocabulário do Vinho também é voltado à enogastronomia e inaugura uma coleção da EDUCS, em parceria com a Escola de Gastronomia UCS ICIF (Universidade de Caxias do Sul e Italian Culinary Institute for Foreigners). Seu autor, Roberto Rabachino, é sommelier internacional e diretor de cursos da FISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori. A obra começa com um contexto histórico do vinho, de suas origens na Grécia e seu percurso até os dias de hoje. "O leitor tem, no glossário, termos técnicos e definições precisas sobre vinhos, tipos de uvas, cultivo, instrumentos, processos, enfim, todo o universo enológico, que permite entender muito mais profundamente a arte de reconhecer e apreciar um bom vinho", sintetiza a professora de História da Alimentação da Escola de Gastronomia, Paola Tedeschi, tradutora da obra. Preço: R$ 45,00.