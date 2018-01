Na 1ª e 2ª séries, bons resultados

A última edição do Saresp também contou com a participação de alunos de 1º e 2º anos do ensino fundamental. Dos 238 mil alunos do 2º ano que fizeram a prova, apenas 12% não terminaram o ano plenamente alfabetizados. Diferentemente dos resultados de desempenho dos alunos de ensino médio, os estudantes das séries iniciais se destacaram na avaliação de matemática. Apenas 1,6% dos 215.966 alunos do 1º ano do ensino fundamental tiveram desempenho abaixo do básico; 58,4% terminaram o ano com desempenho avançado. Isso significa que esses alunos já têm a base que precisam para aprender os conteúdos das séries seguintes. Nenhum aluno do 2º ano do ensino fundamental teve desempenho inferior ao nível básico desejado em matemática. A secretária estadual de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, citou a importância do sistema de ciclos de aprendizado (a progressão continuada) para o melhor desempenho dos alunos. "As crianças têm um tempo de alfabetização, cada qual no seu ritmo. O sistema de ciclo respeita esse tempo." A secretária também ressaltou que a ênfase na alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental é prioridade. "Desde os anos 90 foi implantado na rede um programa chamado Letra e Vida, com ênfase na alfabetização. Isso foi reforçado com o Ler e Escrever." O programa foi implantado pelo governador José Serra quando ainda era prefeito de São Paulo, em 2005. Ele levou a iniciativa para a rede estadual de ensino em 2007. ESTAGNAÇÃO Na comparação entre os resultados do Saresp 2007 com o desempenho dos alunos no Saeb 2005 é possível constatar uma estagnação do desempenho dos alunos dos ensinos fundamental e médio em matemática. Segundo Maria Helena, um dos caminhos encontrados pela pasta para tentar solucionar esse problema será a ênfase na alfabetização matemática dos alunos das séries iniciais: "A partir do ano que vem as escolas receberão um material pedagógico específico para a alfabetização em matemática para as séries iniciais." Ela explicou que essa ação começa apenas no ano que vem para não atrapalhar o ritmos das aulas já em andamento. "A nossa equipe está em processo de elaboração desse material. A mesma ênfase que demos em língua portuguesa, daremos para a matemática."