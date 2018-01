Nº de casos de malária gera divergência

Os números de morte e de casos de malária, divulgados ontem pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra (Suíça), geraram protestos e divergências com o governo brasileiro. Segundo a estimativa da OMS, o total de casos é 150% maior do que o divulgado pelo Ministério da Saúde. O documento Relatório Mundial sobre a Malária 2008, que traz dados de vários países, estima que cerca de 1,4 milhão de brasileiros contraíram a doença em 2006. Para o ministério, o dado não passou de 550 mil. A diferença no número de mortes é ainda mais significativa. Para o governo brasileiro, foram 97 e a OMS fala em 1.031 óbitos. A malária é uma doença infecciosa transmitida por mosquito, que causa febre alta, calafrios e dor de cabeça. "A OMS cometeu um grave equívoco", afirma o coordenador do Programa de Malária do Ministério da Saúde, José Ladislau. Ele alega que a metodologia utilizada para gerar as estimativas do relatório pode fazer sentido em países da África, onde o sistema de notificação dos casos é muito precário. "No Brasil, os dados oficiais são confiáveis", justifica Ladislau. O médico sanitarista Pedro Tauil, especialista em malária da Universidade de Brasília (UnB), também considera os dados da OMS "muito distantes da realidade". Ele explica que, no Brasil, não é possível comprar remédio para a doença nas farmácias. Tudo é distribuído pelo governo, depois de um exame prévio que confirme o diagnóstico. Os municípios recebem os medicamentos em quantidade proporcional ao número de exames com resultado positivo repassados ao ministério. "Por isso, é muito difícil ocorrer subnotificação", afirma Tauil. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, enviou um documento à OMS condenando o relatório. A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), escritório regional da OMS na América, também manifestou surpresa diante dos cálculos divulgados pelos técnicos de Genebra. O consultor do programa de malária da Opas, Rainier Palino Escalada, afirma que já começou a conversar com os responsáveis pelo relatório. Ele acredita que, nos próximos dias, será publicado um comunicado oficial com retificações. O relatório estima em 247 milhões o número de casos de malária no mundo em 2006. NÚMEROS 549,1 mil é o número de casos de malária no Brasil em 2006, segundo o Ministério da Saúde 1,379 milhão é a estimativa da OMS para o País no mesmo ano 247 milhões de pessoas contraíram a doença no mundo em 2006