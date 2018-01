Nº de casos de dengue sobe 270% na BA

Dados divulgados pela Secretaria da Saúde da Bahia mostram que a incidência da dengue mantém a aceleração no Estado. Desde o início do ano até ontem, foram registradas 51 mortes que podem ter sido causadas pela dengue - dessas, 25 foram confirmadas. Em 2008, a doença matou 15 pessoas no Estado. Até o fim da primeira semana de março, foram notificados 21.407 casos da dengue, 270% a mais do que o total de notificações do mesmo período no ano passado (5.775). Com relação à semana anterior, houve 4.751 novos casos - ante 3.021 identificados na última medição. Os casos de dengue grave somaram 496 notificações, das quais houve confirmação em 161 casos.