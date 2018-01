Nº da OMS é a ponta do iceberg

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registra quase 90 mil casos da gripe suína em todo o mundo e 382 mortes. Mas alerta: sua base de dados é apenas a ponta do iceberg da disseminação do vírus. "O número real é bem superior", disse a porta-voz da OMS, Fadela Chaib. Ela destacou que, nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) já chega a falar em 1 milhão de casos no país. A base de dados é atualizada conforme cada governo envia para a OMS os casos de gripe confirmados nos países. Mas, em algumas nações, os sistemas de saúde desistiram de avaliar cada caso, principalmente se são de intensidade leve - a maioria. Oficialmente, 125 países registraram 89,9 mil casos. Mas a OMS teme que vários Estados africanos nem sequer tenham meios para saber se o A(H1N1) chegou. Segundo o CDC, nos EUA o vírus continua a se espalhar, mesmo com o início do verão no Hemisfério Norte.