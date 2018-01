Nesta sexta-feira, a Unifesp, em parceria com a Secretaria da Saúde, realizará o último mutirão do ano para detecção e tratamento gratuito de catarata e olho diabético. Os pacientes devem levar documento de identidade e o ?Cartão Nacional de Saúde?, que pode ser obtido no Posto de Saúde. O Instituto da Visão fica na Rua Botucatu, 820. Das 8h às 14h. Detalhes: 5906-0630.