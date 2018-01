Em estudo na Science, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, nos EUA, afirmam que cães de raças como Basset têm patas desproporcionalmente curtas e grossas por uma mutação em um gene. Esses animais têm um exemplar a mais do gene que codifica uma proteína que favorece o crescimento. A descoberta pode ajudar a estudar o nanismo em humanos.