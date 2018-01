Música instrumental se une a experiências sensoriais em evento gratuito em SP

A Camerata Latino Americana é um grupo formado por músicos brasileiros Foto: Divulgação

A música instrumental não foi feita para ser apreciada, obrigatoriamente, em uma grande ópera ou em meio a um ambiente formal. Do erudito ao popular, ela vai muito além de um programa restrito a 'intelectuais'. É com essa proposta que será realizado, a partir desta quinta-feira, 21, o 'Festival 4 Estações', unindo música a intervenções artísticas na Casa das Caldeiras, na zona oeste de São Paulo. A programação gratuita segue até o domingo, 24.

O nome do festival é uma homenagem aos concertos de violino criados por Vivaldi, que serão apresentados pela Camerata Latino Americana, uma das atrações mais esperadas da festa. O grupo sobe ao palco duas vezes no evento - na abertura, às 21h, e no encerramento, às 20h - acompanhada sempre por projeções de vídeo.

Orquestra Voadora é uma das atrações do festival Foto: Divulgação

A programação vai apostar na experimentação, priorizando ritmos como afrobeat, funk, soul, cumbia e música eletrônica. No sábado, destaque para a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e seu ska-reggae, e, no domingo, para a animação da Orquestra Voadora e o som transcendental do Pedra Branca.

Confira a programação:

Quinta - 21/07

19h30 - Duo Finlândia

21h - Camerata Latino Americana com projeção de vídeo mapping Visualfarm

Sábado - 23/07

18h - Nômade Orquestra

20h - Black Mantra

21h - DJ Thiagão

22h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Domingo - 24/07

16h - Patricktor4 (Jardim)

17h - Aeromoças e Tenistas Russas (salão principal)

18h - Muntchako (salão principal)

18h - Orquestra Voadora (jardim)

18h - Craca (sub-solo/térreo)

19h Patricktor4 (jardim)

19H - VJ Jovem (sub-solo/térreo)

19h - Pedra Branca (salão principal)

20h30 - Camerata Latino Americana com projeção de video mapping Visualfarm

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana Foto: Divulgação

Serviço

Festival As 4 Estações

De quinta, 21, a domingo, 24, a partir das 19h

Casa das Caldeiras (Av. Francisco Matarazzo, 2000, Barra Funda - São Paulo - SP

Ingresso: Grátis