Museus, teatros e centros culturais de SP têm programação gratuita para crianças em férias escolares

A palhaça Carmela leva o espetáculo 'Retalhos Populares' ao Sesc Belenzinho Foto: Victor Balde/Divulgação

Com o tempo livre por conta das férias escolares, as crianças precisam de alguma ocupação em julho. Para elas, os melhores passeios são aqueles em que podem levar os amigos como companhia. Os gastos, portanto, nem sempre são pequenos. Por isso, o É Grátis fez uma seleção de passeios e atrações gratuitas que podem ser feitos com os pequenos durante as férias de julho. Confira:

Sesc Consolação

O unidade do Sesc na região central de São Paulo aposta nas atividades esportivas. A programação do 'As Férias entram em Campo' tem atividade física, brincadeira, contação de história e até gastronomia. Até 30 de julho, de segunda a sábado. Cada dia uma opção diferente.

O ginásio do segundo andar se transformou na 'Arena de Grama', onde - de segunda a sábado, das 10h às 18h - é possível vivenciar as técnicas do beisebol, hóquei sobre grama, rúgbi e tênis. Os esportes de gelo, como hóquei e trenó, estarão na programação de videogames entre os dias 25 e 29 de julho.

Durante os sábados as crianças poderão vivenciar a gastronomia, aprendendo um pouco sobre a cultura alimentar de países como Austrália, Índia, África do Sul e Argentina, e sobre receitas, propriedades nutricionais e degustação de algum alimento tradicional. Confira a programação completa neste link.

Sesc Vila Mariana

Na Vila Mariana, o Sesc criou o projeto 'Bola, Rebola, Cambalhota: Brincadeiras de Ginástica e Circo', promovendo vivências, oficinas e espetáculos sobre as duas modalidades. Até 31 de julho, haverá arena de ginástica, confecção de malabares, confecção de brinquedos e espetáculo circense.

Ao todo, serão sete oficinas, como confecção de boneco trapezista, ns dia 26, e maquiagem de palhaço, nos dias 16 e 30. Para participar, é necessário retirar ingressos com uma hora de antecedência para cada atividade. Na arena de ginástica, os pequenos poderão experimentar os elementos da ginástica artística e rítmica, de terça a domingo, das 10h às 18h, até o dia 31.

O auditório recebe a edição especial de férias do projeto 'C de Cinema'. No dia 16, será a vez de 'O Homem da Lua', continuando com 'Asterix e o Domínio dos Deuses' (dia 23), e 'O Mundo dos Pequeninos' (dia 30). As sessões são gratuitas e começam sempre às 14 horas. Confira a programação completa neste link.

Filme Homem da Lua será exibido no Sesc Vila Mariana Foto: Reprodução

Sesc Pompeia

A unidade Pompeia do Sesc aposta nas "palhaçadas" para distrair as crianças. Até 7 de agosto, a dupla de palhaças Las Cabaças, formada por Juliana Barsalobre e Marina Quinan, apresenta o inédito espetáculo infantil 'O Dia da Caça'. Como as duas artistas moraram em Alter do Chão, no Pará, a peça se inspira na região, com as personagens Bifi e Quinan, que entram na mata para caçar. O espetáculo é encenado sempre aos sábados e domingos, ao meio-dia. O ingresso é gratuito para crianças de até 12 anos. Acima dessa idade, pagam R$ 8,50 (meia-entrada).

Sesc Belenzinho

A programação do Sesc Belenzinho reúne teatro, circo, oficinas, música e contação de histórias. Um dos destaques é a peça teatral 'Experiência', dirigida por Cristiane Paoli Quito, que conta a história de quatro cientistas que resolvem apresentar ao mundo um experimento para transformar a evolução da espécie humana, de 17 de julho a 7 de agosto.

Haverá ainda a primeira edição do Clubinho da Leitura, nos dias 19 e 21, com o grupo Circo de Trapo, que propõe a leitura compartilhada de um livro por dia, trazendo uma temática em comum, com músicas criadas especialmente para as histórias. Nos dias 16 e 17 de julho, a palhaça Carmela apresenta o espetáculo 'Retalhos Populares' com fitas coloridas e malas charmosas aprontando muita confusão em uma Kombi. Já nos dias 30 e 31 de julho, 'Que Susto', da Cia Estripulias Imagináveis Fractons, chega com dois palhaços muito amigos. As apresentações acontecem sábados e domingos, às 17h.

O filme brasileiro que concorreu ao Oscar de melhor animação, 'O Menino e o Mundo' será exibido no dia 23 de julho, às 17. Após a exibição, haverá debate com o diretor Alê Abreu. Mas informações no site do Sesc.

Cena da peça 'Para Meninos e Gaivotas, um Voo Rasante', Foto: Divulgação

Teatros municipais

A Cia Lira dos Anjos apresentam três espetáculos interativos na Biblioteca Pública Clarice Lispector, no Bairro Siciliano: 'O ganso de ouro', inspirado no conto dos irmãos Grimm, 'Tudo sob controle?' e 'Serenado'. Dia 16 de julho, às 11h.

No Teatro Municipal João Caetano, na Vila Clementino, será apresentada a peça 'O Menino e a Cerejeira', com texto Daisaku Ikeda. Na história, o menino perde o pai durante a guerra e vive com sua mãe em uma aldeia devastada. Por meio da amizade com um senhor que cuida da única cerejeira sobrevivente, o garoto vê transformada sua condição de vida e a de todos os habitantes. Dias 16 e 23, às 16h. No dia 23, haverá uma sessão extra às 17h30.

A Cia. Sylvia Que Te Ama Tanto apresenta 'Para Meninos e Gaivotas, um Voo Rasante', no Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha. Na história, Gabriel convida a plateia a navegar em seu sonho, embalado por recursos multimídia, pela interatividade do mundo virtual e pela preocupação com o meio ambiente. A apresentação será no Centro Cultural da Juventude, Cachoeirinha, no dia 31, às 17h.

A peça 'O Menino e a Cerejeira' Foto: Divulgação

Caixa

Durante o mês de julho, o trio carioca Centro Teatral Etc e Tal monta, na Caixa Cultural, um pequeno picadeiro de circo de pulgas para apresentar 'O Maior Menor Espetáculo da Terra', em parceria com Domingos Montagner . As apresentações são na sexta, sábado e domingo, às 15h.

Planetário

No dia 20 de julho, às 16h, o Planetário do Carmo faz a palestra 'Telescópios, Janelas para o Conhecimento'. No Ibirapuera, o Planetário oferece atividades como a de observação solar. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura.

Museu Catavento

No Catavento Cultural, do dia 15 a 17, das 9h às 17h, as crianças participam da atividade 'Na Pista Certa', que aborda o conceito de trânsito. O 'Química em Show' fará experimentos diversos de 19 a 31 de julho, às 10h30, 12h e 14h. Mais informações no site do Catavento.

Museu da Imigração

Até 31 de julho, as crianças poderão visitar o espaço 'Mundo de Brincar'. Haverá também um cantinho da leitura com atividades educativas de quarta a domingo, das 11h às 17h. Já no dia 26, às 15h, haverá apresentação teatral 'Cartas Libanesas' em celebração ao Dia do Avô. Mais informações no site do museu.

Pinacoteca de São Paulo

O museu no Parque da Luz realiza duas atividades aos sábados e domingo: o 'JogaJunto' e o 'Pinafamília', ambas das 11h às 15h. Ainda em julho, a Educateca disponibilizará também empréstimo de jogos - basta deixar um documento de identificação com foto no museu. Informações no site da Pinacoteca.

Paço das Artes

Durante as quartas de julho haverá performance, das 14h às 17h, na Oficina Cultural Oswald de Andrade. A ação visa introduzir a linguagem da performance para crianças, tendo como referência de pesquisa a exposição 'ISSOÉOSSODISSO', de Lenora de Barros. Mais informações no site do Paço .

Museu de Arte Sacra

Nos sábados de julho, serão realizadas oficinas de desenho como recordação da visita. Em 16 de julho, o tema será 'Desenho de Paisagem/Arquitetura'; em 23 de julho, 'Desenho de Natureza'; e em 30 de julho, 'Desenho de Moda'. A atividade é livre para todos os públicos. Mais informações neste link.

Casa das Rosas

No espaço da Avenida Paulista, as tardes de domingo serão de contação de histórias. A programação tem 'É Hora da História', (17 de julho) e 'Grimmistórias em tons de ouro', (24 de julho), sempre às 15h. Mais informações no site do museu.

Museu da Casa Brasileira

O espaço tem oficina de desenho no dia 16, às 14h30; no mesmo dia, às 10h30, haverá apresentação dos Embatucadores. Também acontecem oficinas de Casinha, nas quartas-feiras (6 e 20), com sessões às 10h e às 14h30. Mais informações no site.

Museu Afro Brasil

As Brincadeiras do Congo ocorrem às terças e quintas, com sessões às 11h30 e 15h30, e de quartas e sextas, às 9h30 e 13h30. Em 30 de julho, às 11h, é a vez da contação de histórias africanas ou afro-brasileiras 'Aos Pés do Baobá'. No mesmo dia, às 14h, o museu promove a oficina 'Bingana', em que a matéria-prima é a palavra, para refletir sobre provérbios apresentados em três línguas: português, quicongo e lingala (línguas faladas no Congo). Mais informações no site do museu.

Museu do Futebol

Serão realizadas atividades para as crianças brincarem de ser atletas olímpicos. Bolas, instrumentos esportivos, mesa de pingue-pongue e até um pódio com medalhas para brincar de ser campeão e entrar no clima do maior evento esportivo do mundo. Há programação durante toda a semana. Mais informações no site do museu.

