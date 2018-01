''Museu não cumpriu a lei''

Procurada pela reportagem, a Receita Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos disse que o material apreendido será liberado quando o Museu Paraense Emilio Goeldi "cumprir a lei". Por meio de uma nota enviada ao Estado, a Equipe de Remessas Expressas da Alfândega de Viracopos diz que a "mercadoria" foi retida pelos seguintes motivos: "A mercadoria foi exportada para uma exposição no exterior. (...) No retorno da mercadoria ao País, foi feita a solicitação pela autoridade fiscal, prevista em lei, que o museu apresentasse a comprovação regular de saída da mercadoria do Brasil. (...) O museu não atendeu à solicitação."