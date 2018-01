Museu de Londres tem peças roubadas

Cerca de 300 peças foram roubadas do Museu de História Natural de Londres. O sumiço das aves, todas espécies tropicais, foi percebido no fim de junho. Mas a instituição divulgou a notícia em seu site apenas na quinta-feira. Os pássaros integravam o acervo de mais de 70 milhões de peças do museu, referência internacional para pesquisa científica. Só a coleção ornitológica tem cerca de 750 aves. A polícia ainda não tem pistas dos ladrões.