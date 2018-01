Musa da nova coleção da Daspu

Que etiqueta que nada. As meninas da Daspu, grife criada pelas prostitutas da ONG carioca Davida, querem ver a Bebel de Camila Pitanga rebolando muito em Copacabana. A marca lançou a sua nova coleção na quarta, no Rio, juntamente com o livro ´As meninas da Daspu´ (Ed. Novas Idéias), em desfile-escândalo na livraria Saraiva do Shopping Rio-Sul. A musa inspiradora dos modelitos foi a personagem de ´Paraíso Tropical´. "A Camila fez um laboratório com a gente antes da novela e, então, resolvemos criar a coleção com foco nas prostitutas de Copacabana e na Bebel", conta Gabriela Leite, fundadora da Daspu. "Só que, na TV, a personagem usa muitos brilhos. As nossas roupas são mais para o dia-a-dia." Com apoio de vários componentes da ONG, o modelista Franklin Melo criou peças com algodão cru, fuxico, chita, bordados de conchas e paetês, além de biquínis despudorados. O sucesso da grife é tanto que ela já negocia com distribuidores europeus. Em São Paulo, a moda da Daspu pode ser encontrada, entre outros pontos, na Berliner (R. Augusta, 2.845, 11/3085-0906) e na Hilda Boutique (R. Aspicuelta, 20, 11/ 3097-9368).