Municípios narram boas experiências

Nesta quinta-feira, os três municípios do Estado de São Paulo - Sud Mennucci, Votuporanga e Sete Barras - que se destacaram no relatório elaborado pelo Ministério da Educação e UNICEF por terem notas na Prova Brasil 2005 acima do esperado apresentarão sua experiência e as mudanças adotadas na rede no Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, da Cidade Universitária. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo (0xx11) 3811-0309/0308.