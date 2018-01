Mundo registrou 7,9 mil casos com 51 mortes no fim de semana, informa OMS

Quase 7,9 mil novos casos de gripe suína, com 51 mortes, foram registrados em apenas um fim de semana no mundo. O número total de óbitos chegou a 231; o de casos, a 52,1 mil. O fim de semana foi um dos que registraram a maior elevação desde a eclosão da gripe. Foram 7.873 novos casos, principalmente nos EUA, com 3.594 novas ocorrências. Os números são da Organização Mundial da Saúde. A direção da entidade manifestou, ainda, preocupação com o aumento de casos no Chile e na Argentina. "Estamos acompanhando a situação no Cone Sul com especial atenção", disse o porta-voz da OMS, Gregory Hartl. Em três dias, mais de 1,1 mil novos casos foram registrados no Chile, com total de 4,3 mil, inclusive 7 mortes. Na Argentina, segundo números atualizados do governo, são 1.213 casos, com 10 mortes. Hartl avalia que fechar escolas, como em São Paulo, não será solução. "Essas medidas podem, de fato, retardar a difusão do vírus. Mas não vão parar a transmissão nesses países." Segundo ele, a recomendação para as pessoas é que visitem um médico apenas se continuarem a se sentir mal ou tossir por mais de três dias. "A grande maioria dos casos é apenas suave e não tem nenhum impacto maior", afirmou Hartl.