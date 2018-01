Mulheres que amam mulheres

Confira a um pouco da história e das características das personagens da matéria "Elas por elas" da Revista JT Nina Lopes PROFISSÃO Gestora de negócios, publicitária e jornalista ATUAÇÃO Para ela, a única opção que o gay pode ter é ser feliz. ?Eu opto por ser feliz.? A gestora de negócios, que também é publicitária e jornalista, faz jus à fama de intelectual. Ponderada, resolveu lutar pela causa gay e criou o site ?Sobre Elas? (www.sobreelas.com.br), que aborda o universo feminino. Com o sucesso na internet, teve a idéia de passear por outros veículos de comunicação e desenvolveu a revista ?Sobre Elas?, que também lida com temas que as mulheres adoram: moda, beleza, saúde, decoração e cultura. A distribuição da publicação é gratuita e a tiragem é de 10 mil exemplares. ?Distribuímos nos bares e danceterias GLS. Nosso público não é o adolescente. Não existe uma revista dirigida às meninas gays. Por isso, resolvi dar esse presente a elas?, argumenta Nina. Mariana Guimarães PROFISSÃO Publicitária ATUAÇÃO Adora moda e pretende viajar para a Europa no próximo ano. ?Vou fazer uma pós- graduação em moda.? Nascida em Brasília, a garota resolveu botar o pé na estrada e viajar para São Paulo. ?Minha cidade só é grande de tamanho, mas pequena demais para mim?, revela Mariana. A publicitária adora moda e quer seguir carreira nesse setor. Por isso, já agendou uma viagem para Europa, na qual pretende fazer uma pós-graduação em moda. ?Adoro me vestir bem, me maquiar e usar vários acessórios. Meus amigos falam que sou perua.? Mariana acredita que cada um tem de ser do jeito que se sente confortável e, por isso, não julga, por exemplo, as meninas masculinizadas. Além disso, reforça que não optou por ser gay. ?Nunca pensei: acho que vou ser gay porque é mais legal.? Graziela de Campos PROFISSÃO Empresária e dona do Bardagrá PERFIL Falante, acredita que a cliente gay dá muito trabalho e, por isso, é preciso ter tato para lidar com essas garotas A paulistana trabalhou a vida inteira no comércio e sempre gostou de bater papo com as pessoas, independentemente da classe social. Por isso, há cinco anos, resolveu abrir o Bardagrá, uma mistura de bar e danceteria que recebe - de quarta a domingo - meninas lésbicas e, é claro, meninos gays e simpatizantes. De pulso firme e batalhadora, já passou por maus bocados, como quando uma revista masculina fez uma matéria que deturpava a imagem de seu bar. O resultado: vários rapazes heterossexuais passaram a freqüentar o local, atormentando a vida das meninas. ?Cheguei a colocar mais de 90 homens heterossexuais para fora do bar. Chorava copiosamente?, lembra Graziela que, com muito suor, reverteu a situação e mostrou quem era a dona do pedaço. Roseli de Almeida PROFISSÃO Bartender e professora do primário PERFIL Pé no chão, trabalha há cinco anos como bartender. Inventar drinks é a sua diversão. Ela detesta coisas de homem Nascida em Mairiporã, já trabalhou como vendedora, professora e hoje atua como bartender no Bardagrá. Roseli conta que, desde pequena, sente atração por mulheres. Quando contou para sua mãe sobre a sua orientação sexual, recebeu como resposta: ?eu já sabia?. ?Sou fofa, fiel, odeio mentira e abomino a traição?, garante. Para ela, o fato de ser gay não muda o relacionamento com os seus amigos heterossexuais. Adora MPB e, quando vai ao shopping fazer compras, busca roupas da moda e, é claro, não dispensa o salto alto. Quando algum rapaz se aproxima com segundas intenções, faz questão de deixar claro que essa não é a sua praia. ?Sempre tem um cara que quer dar em cima. Acho isso muito constrangedor?, finaliza.