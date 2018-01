Uma mulher de 29 anos morreu por causa do vírus H5N1 da gripe aviária na Indonésia, o que aumenta para 103 o número de vítimas fatais da doença no país, o mais atingido do mundo (45% do total de óbitos). A Organização Mundial da Saúde confirma 225 mortes em 14 países desde 2003. A gripe aviária atinge 31 das 33 províncias do país e se tornou endêmica nas ilhas de Java, Sumatra Bali e Celebes.