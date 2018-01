Muitas formas de alisar

Mudança. Ana Flávia queria diminuir o volume e o frisado dos fios

Por mais que os crespos estejam na moda, não tem jeito. Milhões de brasileiras não resistem e querem manter os fios lisos a qualquer custo. O preço por essa exigência pode ser alto, pois, mesmo com a proibição da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), muitos salões insistem em fazer a famosa escova progressiva com formol, componente altamente tóxico para o organismo.

"O uso continuado pode facilitar o aparecimento de tumores e problemas respiratórios graves, tanto para usuários como para os profissionais que aplicam a técnica", alerta o tricologista (dermatologista especializado em problemas capilares) Ademir Júnior.

Para atender aos pedidos das consumidoras, a indústria cosmética tem desenvolvido produtos que são capazes de mudar a estrutura dos fios, porém, sem danificá-la. A solução está em trabalhar com princípios ativos que não coloquem em risco a saúde dos cabelos (e das clientes). Muitas mulheres, porém, ficam receosas de estarem sendo enganadas no salão. "O ideal é que a cliente tenha acesso ao produto, veja embalagem, rótulo e confira os componentes dele", orienta. "O cheiro de formol é forte, quem já sentiu uma vez não terá dúvidas", assegura o tricologista Ademir Júnior.

Por outro lado, quem aplica a escova com formol está agindo contra a lei. Pois desde março de 1997, a Anvisa proibiu o uso desse produto em tratamentos estéticos. A substância é considerada cancerígena pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A quantidade máxima (e segura, em termos de saúde) permitida para uso em formulações cosméticas é de 0,2%, dosagem insuficiente para produzir um alisamento nos fios. "Para mudar a estrutura do cabelo de crespo para liso é preciso usar uma quantidade muito acima da permitida, o que significa colocar a saúde em risco", endossa o médico.

Substâncias conhecidas. Mas nem tudo está perdido. Há tratamentos para domar os cabelos sem o componente proibido. Alguns já são conhecidos, pois substâncias como hidróxido de sódio, tioglicolato de amônia e guanidina foram as primeiras a serem lançadas no mercado com a finalidade de alisar os fios. Mas os velhos alisantes vêm hoje com ingredientes que tratam os cabelos, ao mesmo tempo em que mudam sua estrutura, de crespo ou cacheado para liso.

Segundo a hairstylist Romilda Benvive, do Espaço Miragem, é fundamental escolher o tipo de alisamento adequado para cada tipo de cabelo e, principalmente, não misturar técnicas. "Existem algumas que são incompatíveis, como a guanidina e o tioglicolato de amônia." A primeira é indicada para fios "virgens". Já o tioglicolato de amônia deve ser usado em cabelos com química - desde que se faça o teste antes, é claro, pois, às vezes, o cabelo não aguenta passar por novos processos", alerta.