Mudança de calendário divide pais de estudantes

A prorrogação das férias nas escolas públicas e particulares dividiu os pais dos alunos. A maior preocupação é o que fazer com os filhos enquanto a rotina de trabalho e compromissos não para. "Não tenho com quem deixar minha filha. Meus parentes não moram na cidade e não sei o que fazer", diz a diarista Sueli de Jesus Guedes, de 30 anos. Ela acredita que uma vizinha terá de cuidar de Luana, de 3 anos, matriculada no Centro de Educação Infantil Vila Brasilândia, na zona norte. "Ela vai cobrar R$ 10 por dia." Já na casa da comerciante Stela Waintraub, de 46 anos, a situação é outra: ela e mais três mães se revezam para cuidar das filhas, todas de 7 anos, que estão sem aulas no Colégio Renascença. As mães trabalham e estão contando com o rodízio para não deixar as meninas sozinhas. "Já estava preparada para levá-la para a escola. Agora, vamos inventar programas e brincadeiras", diz. Ela explicou para a filha Gabriela e para as amigas os cuidados que devem tomar para evitar a contaminação. Alguns pais receberam a notícia com alívio. Dalva Porto, de 46 anos, acha que a atitude do Colégio Rio Branco de suspender as aulas foi correta. Sua filha Luisa, de 11 anos, tem asma e faz parte do grupo de risco. "Era do meu interesse, pela saúde dela, que a escola tomasse essa atitude", diz. Confira no sábado o especial no Estadinho com brincadeiras para aproveitar em casa as férias prolongadas