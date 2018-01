Mudança climática virou divisor de águas na política

Tema até pouco tempo reservado aos nichos acadêmicos, a mudança climática atravessou as fronteiras da ciência. O aquecimento global é hoje um estilo de vida, uma fonte de negócios bilionários e um divisor nas águas mornas da política. O assunto polarizou os discursos da direita e da esquerda como há muito não se via. "Nada, desde a Guerra Fria, é tão perigoso para o planeta'''', discursou o senador americano democrata John Kerry, no ano passado. Há um mês, o instituto americano PewResearch divulgou uma pesquisa sobre o impacto do clima na política dos EUA. Apenas 54% dos republicanos acham que a Terra está ficando mais quente, ante 92% dos democratas e liberais. No primeiro grupo, só 22% acham que são necessárias ações imediatas, ante 81% do segundo. Para os candidatos americanos, os dados são preciosos. Outra pesquisa do PewResearch, feita no ano passado, revelou que os eleitores têm muito medo do que está por vir. O instituto ouviu 45 mil pessoas em 35 países para descobrir qual é o maior temor e o principal problema da sociedade atual. O aquecimento foi considerado o problema mais grave e superou o terrorismo e a violência em alguns países. Na Coréia do Sul, 77% da população está mais apreensiva com o clima do que com qualquer outra coisa. Para 70% dos chineses, as catástrofes ambientais são a maior ameaça dos tempos modernos. Concordam com eles 52% dos franceses, 49% dos brasileiros e quase metade das pessoas do planeta.