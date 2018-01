O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Agência Nacional do Petróleo (ANP) que conclua a especificação do diesel S10 (com 10 partes de enxofre por milhão) até o final deste ano. O MPF quer evitar, quando se aproximar a fase de aplicação do diesel S10, em 2012, que a Petrobrás e as montadoras voltem a alegar que a implementação do diesel menos poluente atrasou por culpa da ANP, como fizeram no caso do S50.