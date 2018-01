MPF denuncia fogo criminoso no Jalapão

O Ministério Público Federal no Tocantins denunciou à Justiça Federal sete lavradores por crimes ambientais, como caça de animais silvestres e incêndio no Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (Jalapão). O incêndio, segundo o MPF, teria sido provocado para elevar o preço do capim dourado, planta comum na região. O capim tornou-se um material muito valorizado depois que começou a ser usado na produção de bolsas, brincos e chapéus artesanais.