Praça Pedro Arcanjo, Pelô, Salvador. É lá, às sextas, o ensaio do novo tesão da Bahia: Motumbá. A banda de Alexandre Guedes - tenho certeza - será sensação do carnaval baiano. Guedes é ex-timbaleiro que na infância ouvia samba e brincava com Carlinhos Brown no Candial e que, como músico, viajou pelo mundo com Marisa Monte, Gil e Caetano. Também ensinou música em um conservatório dinamarquês até sentir a hora de criar uma linguagem sonora com toque de metais, atabaques e uma sanfona gritantemente melodiosa. É afro enredo pop samba reggae. Motumbá significa pedido de bênção a Olurum, deus supremo dos iorubanos. Para introduzir a banda nos ensaios, vestidos como Filhos de Gandhi, os pequenos Ale e Tauã abrem alas em cortejo para seu pai, Alexandre, cantar a capela uma prece iorubá, oferecendo arroz e alfazema. É para dar sorte. Alexandre sobe ao palco e bomba, acompanhado da platéia, o hit Bororó, composto em homenagem a Seu Bororó, pai de Brown. Aí vem Soul do Carnaval, a nova música, e a salada sonora que faz da banda uma loucura. Flora Gil apadrinhou Motumbá, que sairá sábado de carnaval no Expresso 2222, com direção artística de Rodrigo Pitta, inspirado nos orixás e mitos. ?Fui convidado a dirigir esse espetáculo por conta de seu potencial cênico. Após um mês de laboratórios criei o termo ?afro-enredo?, pois traremos para a avenida um carnaval alegórico prestando homenagem ao samba-enredo. Será feito com figurinos, elementos cenográficos e participações especiais de artistas e figurantes, algo diferente na Bahia, engessada pelo modelo de abadás, isto é, salvo os blocos afro que trazem ainda fantasias e temas definidos.? Por trás do bloco, posicionado estrategicamente, está o empresário Carlos Pedreiras e seus meninos Pedro Tourinho e Márcio Machado. Motumbá-Axé! Ritmo Cibelle Cavali chega de Londres e faz a DJ no Puri. No mix: rockabilly, samba vintage, folk, pop e lo-fi. Mariana Aydar canta com Eduardo Gudin no Sesc Pompéia nos shows pelos 40 anos de música do compositor. 92,9 Fatboyslim fez uma música com Daniela Mercury para estourar no carnaval. Just Another Brazilian Groove é um sexy house baleárico com o refrão: ?Ela não chega para sambar. Alegria! Lalalalalá. Maria-riá.? Fatboy mandou o Mp3 para estrear no Brasil, amanhã, no Em Cena, na Rádio Eldorado, à 0 h. O superprodutor inglês sairá no trio tecno de Daniela e fará show em 11 cidades. ?Tecnicamente é meu ano sabático, mas ao Brasil eu não resisto?, diz. Confete Nas internas, alguns chefes de Estado da Cúpula do Mercosul mostram resistência, mas Lula tentará convencer argentinos, paraguaios e uruguaios hoje, na reunião do Conselho do Mercado Comum, no Copa, no Rio de Janeiro, a aceitar Evo Morales como integrante pleno do bloco regional. O presidente boliviano enviou carta a Lula, presidente pro tempore do Mercosul, expressando essa vontade. Independentemente da decisão, a sessão, que será aberta pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, terminará em samba. O jantar pilotado por Lula para toda a comissão no Palácio do Itamaraty terá batuque da Portela. Circulando O momento é de hype da arte chinesa contemporânea e Júlio Neves tenta alinhar o Masp. Encomendou uma expo a Josette Balsa, especialista em arte chinesa contemporânea e curadora convidada da Universidade Chinesa de Hong Kong. Circulando O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, fará mais uma trip ao estilo Che. De moto. Está decidindo destino: Jalapão ou Estrada Real, menina de seus olhos. Pingue-pongue O encontro entre cineastas e produtores articulado pela Associações Brasileira e Canadense de Produtoras Independentes para estreitar laços entre os países engatilhou 30 projetos, sendo o big shot o próximo filme de Fernando Meirelles, Ensaio sobre a Cegueira, baseado no livro de Saramago. O roteirista é canadense, os atores de várias nacionalidades e há uma ponte japonesa. Está em pré-produção e as filmagens começarão em maio. Sobre cada ponta, a agente de desenvolvimento de negócios de arte e cultura do Canadá, Eliana Rutssi, diz que ambos países são multiculturais, o que facilita o contato. ?Somos tolerantes às diferenças, ao contrário de países como EUA.? Para o presidente do programa Cinema do Brasil, André Sturm, o Canadá trará recursos financeiros, ampliará o universo de artistas e garantirá saída para dois mercados. Sabe que... Mais um globete vem aí. A atriz Carolina Dieckman e o produtor Thiago Worcman estão grávidos A produtora Jodafi, de João Daniel Tikhomiroff divide-se na produção de 2 longas - todos prata da casa. Besouro contará a história do capoeirista Besouro Mangangá. O roteiro adaptado é de Bráulio Tavares. Trate-me Leão, baseado na peça de Hamilton Vaz Pereira, é roteirizado a quatro mãos com Gil Ribeiro, sócio da produtora O diretor de arte Muti Randolph desenha 2 projetos: Do Lounge 69, no Rio, e do clube D-Edge em SP, que dobrará de tamanho. 5 minutos com Rosamaria Murtinho É centenário de Frida Khalo e a atriz levará sua história ao teatro este ano 1. Por que Frida? Gosto de interpretar mulheres reais, que tiveram vida dramática, feliz. Fiz Chiquinha Gonzaga, uma batalhadora que defendeu a música brasileira quando a moda era francês; Isaurinha Garcia, grande intérprete. Me apaixonei por Frida, orgulhosa de ser mexicana, cheia de personalidade, guerreira. Ela se expunha sem medo, sabendo as conseqüências. Recebeu Trotski e virou amante. 2. Quem são guerreiras contemporâneas? Clarice Lispector já se foi, mas tenho de citá-la pela consciência de sua carreira sem abrir mão da família. Zilda Arns no social, a escritora Lya Luft e a juíza Denise Frossard, por ter botado os bambas do bicho na cadeia sem ter medo. 3. Qual faceta de Frida entra em foco? Fausto Wolf me indicou para escrever a peça paulista Maria Belmoral que, como Frida, tem um problema na perna. Pegaremos o lado lutador, alegre e o de Trotski. Caco Ciocler dirigirá. Se tivesse de escolher uma frase sobre ela? ?Uma mulher que era sozinha, mas nunca foi uma solitária.? Pois quem lê nunca está só.