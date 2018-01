Em comemoração aos 40 anos da missão Apollo 11, que enviou os dois primeiros homens à Lua, o Museu Nacional do Ar e do Espaço, em Washington, capital dos EUA, destaca, entre seu acervo, o módulo de comando da missão original. Outra exposição abriu ontem no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com trajes espaciais originais e outras peças.