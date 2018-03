Mostra valoriza produção cultural da Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo

Atividades serão no Centro de Formação Cultural Tiradentes Foto: Divulgação/Prefeitura

Bairro do extremo leste de São Paulo, a Cidade Tiradentes recebe sua primeira mostra cultural a partir deste sábado, 20, com exposições, shows, teatro, oficinas, rodas de conversa, saraus e intervenções artísticas. O evento acontece até 28 de agosto, no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes (CFCCT), com objetivo de valorizar a produção cultural desenvolvida no bairro.

Entre os destaques da programação, está o grupo teatral Pombas Urbana, que faz a leitura dramática do texto Cidade desterrada, sobre as origens da região, no dia 27 de agosto. Após 12 anos de trabalho, o projeto relembra a trajetória do bairro desde sua origem, a partir das vivências relatadas pelos próprios moradores.

Na cena cultural de SP, bairro é celeiro da manifestação do grafiti Foto: EVELSON DE FREITAS/Estadão

Nas rodas de conversa e encontros, temas sobre políticas públicas e os espaços de ocupação cultural estarão na pauta, como no sarau Juventude, violência e território, do grupo teatral Filhos da Dita, no dia 28 de agosto. No roteiro de artes visuais, a mostra Cidade Tiradentes em transformação reúne fotografias de Filipe Freire, que registram o dia a dia das pessoas locais. Já o Coletivo Expansão CT, formado por jovens músicos, produtores e artistas, fará intervenções artísticas.

Na programação musical, haverá samba, choro, hip-hop, rock e MPB, com shows das bandas Alienistas, Contágio INC, Mulheriu Clã, Quarteto da Serra e Samba da Árvore. O primeiro show, neste sábado, é dos Alienistas, que busca uma sonoridade singular e brasileira, com influências em artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil e Roberto Carlos.

Confira a programação a completa

Sábado, 20 de agosto

20h - Show de Lançamento de Ep: Alienistas

Domingo 21

19h - Show de Contágio Inc

Terça, 23

19h - Roda de Conversa: Lei de Fomento Às Periferias - Uma Política Pública de Iniciativa Popular, com Elaine Mineiro

Quarta, 24

11h - Contação: Causos da Roça e Histórias de Pescador, com Kelly Guimarães

15h - Oficina Samba Rock, como Roger Nascimento "Pelé"

20h - Roda de conversa: Espaços de Ocupação Cultural em Cidade Tiradentes

Quinta, 25

11h - Contação: Causos da Roça e Histórias de Pescador, com Kelly Guimarães

15h - Contação: Causos da Roça e Histórias de Pescador, com Kelly Guimarães

15h - Oficina de Skate: Inclusão e Resgate Skateboarding

Sexta, 26

10h - Intervenção - Grafite, com Eder Sandro Alexandre "Sow", da Crew OTM

11h - Oficina de produção de revista in-line e impressa, com Robson Luna e Daniel Hilário

18h - Pocket show: Mulheriu Clã

Sábado, 27

20h - Leitura Dramática: Cidade Desterrada, com Grupo Pombas Urbanas

Domingo, 28

14h - Sarau: Juventude, Violência e Território, com Núcleo Teatral Filhos da Dita

15h - Intervenção Artística - Coletivo Expansão Ct

16h30 - Show: Quarteto da Serra

19h - Show: Samba da Árvore