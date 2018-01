Mostra reúne curtas infantis de animação de diretores brasileiros

O curta 'Dalivincasso' Foto: Reprodução

Para estimular o contato das crianças com o mundo do cinema, acontece neste sábado, 30, e no domingo, 31, a mostra Cine Curtinhas, com curtas metragens de animação produzidos por diretores brasileiros. O evento gratuito será no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, com interpretação em Libras.

Os filmes exibidos foram produzidos por meio das mais diversas técnicas de animação, das tradicionais às digitais. As histórias infantis trazem crianças com poderes mágicos, a amizade inusitada entre um cachorro e um cubo de gelo, um calango fujão, mitologia e palavras que ganham vida.

A mostra também amplia a visão de cinema brasileiro, trazendo a produção de Estados como Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Distrito Federal e São Paulo. Além da mostra, que começa às 16h tanto no sábado quanto no domingo, o público pode conferir uma seleção especial de livros infantojuvenis no 'cantinho da leitura' e também trocar livros, gibis e DVDs infantis na 'feirinha de troca' a partir das 14h.

O curta 'Calango!' Foto: Reprodução

A programação completa pode ser conferida no site do Itaú Cultural.

Serviço

Cinecurtinhas

Sábado, 30 e domingo, 31, a partir das 16h

Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149 - Bela Vista, São Paulo

Entrada gratuita