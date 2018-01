Mostra e conferência do Instituto Ethos

A Conferência Internacional de 2009 do Instituto Ethos, que será realizada no Hotel Transamérica, em São Paulo, entre os dias 15 e 18 de junho, terá também a Mostra de Tecnologias Sustentáveis da entidade. A exposição, promovida em parceria com o Movimento Nossa São Paulo, o Instituto Akatu, a Rede Brasileira de Pacto Global da ONU e a São Paulo Turismo, vai mostrar ao visitante o funcionamento de tecnologias com foco em sustentabilidade, desenvolvidas por empresas, universidades, ONGs e pesquisadores. Já a Conferência Internacional da instituição se tornou referência em Responsabilidade Social Empresarial na América Latina. O debate central em 2009 será pautado pela crise financeira, discutindo ações para o futuro. "Rumo a uma Nova Economia Global: a Transformação das Pessoas, das Empresas e da Sociedade" é o tema esse ano. A inscrição custa a partir do R$ 1.320 para associados ao Instituto Ethos. Mais informações no site (www.ethos.org.br).