Mostra conta a história da fotografia publicitária no Brasil com 480 imagens

Mostra celebra imagens publicitárias Foto: German Lorca

Publicidade e fotografia sempre caminharam juntas, uma completando a outra. Com a intenção de destacar essa relação, a Casa da Imagem, na Sé, abre uma exposição neste sábado, 19. A mostra Fotografia publicitária brasileira reúne imagens de 80 profissionais atuantes na área, desde o final dos anos 1950 até os dias atuais. Ao todo, são 480 trabalhos.

Com curadoria do pesquisador de fotografia Rubens Fernandes Junior, a exposição acontece uma sala multimídia, chamada de "caleidoscópica". Entre os profissionais selecionados estão German Lorca, Henrique Becherini, Hans Gunter Flieg, Chico Albuquerque, Otto Stupakoff, Sergio Jorge e Thomas Scheier, que formam o chamado "embrião da fotografia publicitária no Brasil".

Não há um autor ou uma temática específica, mas o foco na fotografia de uma linguagem singular que é a publicidade. Todo o processo para selecionar os profissionais e peças durou aproximadamente dois anos.

Serão exibidas 480 imagens Foto: Divulgação

Serviço

Casa da Imagem

R. Roberto Simonsen, 136-B. Próximo da estação Sé do metrô.

Abertura: dia 19, 11h. Até 2/4/2017. 3ª a dom., das 9h às 17h. Grátis