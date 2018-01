Mosteiro de São Bento de São Paulo recebe exposição de O Pequeno Príncipe

Exposição no mosteiro de Sao Bento Foto: Ernesto Rodrigues/AE

A apaixonante e famosa história do Pequeno Príncipe ganha uma exposição especial promovida pela biblioteca mais antiga de São Paulo, no Mosteiro de São Bento, a partir deste sábado, 1º de julho. Estarão expostas versões raras do livro, como a primeira edição francesa e a primeira edição em alemão suíço, além de todas as obras do francês Antoine de Saint-Exupéry, autor da história. A entrada para a exposição é gratuita.

Apesar de ser considerada uma obra infanto-juvenil, "O Pequeno Príncipe" continua conquistando leitores de todas as idades, com personagens como o menino com cabelos dourados, a raposa, além de passagens memoráveis como: "tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas"; e "o essencial é invisível aos olhos". A primeira publicação do livro aconteceu em 1943, em Nova York. No Brasil, a primeira edição é de 1952.

Essa é a segunda vez que o Mosteiro, que tem um acerco de 115 mil obras, abre as portas para a obra de Saint-Exupéry. Na coleção de "O Pequeno Príncipe", ainda há versões em inglês, espanhol, japonês e mandarim, assim como edições comemorativas. A mostra também contará com uma programação de contação de histórias, oficinas e palestras - mas, as datas e horários ainda não foram divulgados.

Os ingressos para a exposição precisam ser impressos neste site.

Serviço:

O Pequeno Príncipe descobre o Mosteiro

Mosteiro de São Bento de São Paulo

De 1° a 31 de julho de 2016

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; aos sábados, das 9h às 12h

Duas modalidades de ingresso: Ingresso Entrada Gratuita ou Ingresso Entrada + Livro