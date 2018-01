Mortes pelo EV-71 chegam a 34 na China

Os EUA ofereceram ajuda à China para controlar a infecção pelo enterovírus 71 (EV-71) que causa a chamada doença da mão-pé-boca (DMPB) e já matou 34 crianças neste ano. O secretário de Saúde (equivalente a ministro) Mike Leavitt vai a Pequim nos próximos dias e aproveitará a visita para tratar da crise de saúde pública no país asiático. As autoridades chinesas afirmam que o surto não vai prejudicar as Olimpíadas de Pequim, em agosto. Em todo o país, o número de casos de DMPB saltou 10% entre quinta-feira e ontem, para 27,5 mil.