Morreu ontem, aos 90 anos, o arquiteto italiano Ettore Sottsass, um dos maiores expoentes do design surgidos na Itália do pós-guerra. No mesmo dia morreu também, aos 81 anos, o cantor de blues Willie Robinson. Veterano do exército e amigo de B.B. King, ele se apresentou com artistas como Steven Tyler e Bonnie Raitt.