O educador e escritor Moacyr de Góes morreu anteontem, de câncer, no Rio. Ele era casado com a historiadora Maria Conceição Pinto de Góes e deixou cinco filhos, entre eles o diretor Moacyr Góes. Foi Secretário Municipal de Educação no Rio, no governo Saturnino Braga, e, posteriormente, foi preso e cassado durante a ditadura militar.