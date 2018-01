Morre no Rio o sambista Luiz Carlos da Vila

O sambista Luiz Carlos da Vila morreu ontem pela manhã, no Hospital do Andaraí, no Rio, onde estava internado desde setembro. O compositor, de 59 anos, chegou a ser operado em 2002 por causa de um câncer no fígado e no estômago, mas seu quadro piorou recentemente. O corpo está sendo velado na quadra da Vila Isabel, escola de samba para a qual compôs (com Rodolpho de Souza e Jonas Rodrigues) o enredo Kizomba, a Festa da Raça, o mais memorável da Vila e que a ajudou a ganhar o campeonato de 1988, o primeiro de sua história no grupo especial. O compositor Moacyr Luz, amigo do sambista, contou que viajou muito com ele este ano, fazendo shows. O último foi no fim de agosto, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Os parceiros já haviam realizado apresentações na Holanda e em Cuba em meses anteriores. "Quando ele sentia alguma coisa, a gente achava que era por causa dos excessos. A gente é muito suicida, não leva a sério essas coisas de saúde", disse Luz. O enterro será hoje, às 10 horas, no cemitério de Inhaúma. Cláudio Jorge, outro parceiro do compositor, lembrou que ele não era de se lamentar, apesar de conviver com o câncer há anos. "Luiz Carlos era uma pessoa ativa, ou melhor, hiperativa. Não se deprimia, não era de ficar falando dos problemas dele. Guardava para si ou colocava nas letras dos sambas." Wilson Vieira Alves, presidente da Vila, decretou luto oficial de sete dias na escola. Luiz Carlos da Vila havia inscrito um samba, feito com três parceiros, na disputa para o carnaval do ano que vem. No último fim de semana, foi derrotado. VILA DA PENHA Luiz Carlos Baptista nasceu em Ramos, bairro de sambistas. Munido do violão, freqüentou o bloco Cacique de Ramos. Chegou à ala de compositores da Vila Isabel na década de 70. O apelido não foi dado por causa da agremiação, mas sim pelo fato de ele morar no bairro da Vila da Penha, zona norte do Rio. Suas primeiras composições foram lançadas nesta época. Alguns sucessos foram O Show Tem que Continuar, Além da Razão e Doce Refúgio.